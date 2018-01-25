В Кузбассе осудят мать и отчима, истязавших ребёнка

Обвиняемые являются жителями Промышленновского района. Ранее оба были судимы за кражу и не имеют постоянного источника дохода.

Свидетелем того, какие меры воспитания применяют к школьнику его мать и отчим стала родственница женщины. Она сразу же сообщила в полицию о происходящем, и подростка изъяли из семьи.

В ходе следствия было установлено, что конфликты в семье начались прошлым летом. Мальчик стал без спроса уходить на улицу, возвращался поздно вечером. В качестве наказания взрослые избивали ребенка ремнем и привязывали за ногу к батарее, чтобы удержать дома.

Потерпевшему была проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему, по результатам которой у него обнаружены ссадины в левой височной области и на шее, а также кровоподтёк на правой голени. В настоящее время он находится в социальном учреждении.

Уголовное дело в отношении родителей направлено в суд, также решается вопрос о лишении родительских прав.