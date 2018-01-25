Праздник к нам приходит: бесплатный проезд и сокращённый рабочий день

В эту пятницу, 26 января, в честь 75-летия Кузбасса проезд в общественном транспорте — троллейбусах, автобусах, трамваях — будет бесплатным для всех граждан.

Соответствующее распоряжение дал губернатор Аман Тулеев.

Кроме того, для сотрудников бюджетной сферы сократят рабочий день до 14:00. В администрации призвали руководителей предприятий всех форм собственности также организовать укороченный день, если позволяют режим работы и производственный процесс.

По словам главы Кемеровской области, такие меры позволят кузбассовцам ощутить праздничное настроение и принять участие в общественных мероприятиях.