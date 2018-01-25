Кузбассовец выжил после падения с 4-го этажа

Инцидент произошел в Кировском районе Кемерова. В одном из домов на улице Инициативной мужчина выпал из окна четвертого этажа.

Лежащего на снегу 23-летнего молодого человека заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, черепно-мозговую травму, ушибы, гематомы.

Выяснилось, что в момент падения горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выпал из окна, пытаясь спуститься вниз после того, как мать заперла его дома.