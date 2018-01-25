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В Кедровке злоумышленник заморозил водовод: жители остались без воды

25 января 2018 в 15:09

Как рассказали в городской администрации, злоумышленник перекрыл задвижку на открытом участке водовода. В результате водовод был заморожен, части потребителей в поселке была снижена подача холодной воды.

В результате в домах жителей Кедровки был снижен напор воды. Водоснабжение жителей Кедровки осуществляется по резервной схеме, а жителям верхних этажей высотных домов, куда жидкость не попадает, воду доставляют ведрами сотрудники ТУ и УК.

В настоящее время на месте происшествия развернут оперативный штаб с участием специалистов ГО и ЧС, спасателей и сотрудников "Кемвода". Замороженные участки трубопровода отогревают работают пять бригад. Сообщается, что часть водовода уже отогрета.


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