В Кедровке злоумышленник заморозил водовод: жители остались без воды

Как рассказали в городской администрации, злоумышленник перекрыл задвижку на открытом участке водовода. В результате водовод был заморожен, части потребителей в поселке была снижена подача холодной воды.

В результате в домах жителей Кедровки был снижен напор воды. Водоснабжение жителей Кедровки осуществляется по резервной схеме, а жителям верхних этажей высотных домов, куда жидкость не попадает, воду доставляют ведрами сотрудники ТУ и УК.

В настоящее время на месте происшествия развернут оперативный штаб с участием специалистов ГО и ЧС, спасателей и сотрудников "Кемвода". Замороженные участки трубопровода отогревают работают пять бригад. Сообщается, что часть водовода уже отогрета.