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В Кемерове в трамвае умерла пассажирка

26 января 2018 в 10:02

Как сообщают местные СМИ, женщине стало плохо сразу после того, как она зашла в салон.

Случай произошел вечером, 25 января. Погибшая села в трамвай маршрута №8 около 17:49 на остановке «Чкалова». Проехав половину остановки, женщина завалилась на сиденье и стала жаловаться на самочувствие.

Прибывшая на место бригада скорой помощи оценила состояние женщины как крайне тяжёлое. Медики приняли решение оказывать ей помощь прямо в салоне, так как не было возможности транспортировать пострадавшую. В 18:15 была диагностирована смерть горожанки.

В настоящее время устанавливается причина смерти женщины.


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