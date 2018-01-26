В Кемерове в трамвае умерла пассажирка

Как сообщают местные СМИ, женщине стало плохо сразу после того, как она зашла в салон.

Случай произошел вечером, 25 января. Погибшая села в трамвай маршрута №8 около 17:49 на остановке «Чкалова». Проехав половину остановки, женщина завалилась на сиденье и стала жаловаться на самочувствие.

Прибывшая на место бригада скорой помощи оценила состояние женщины как крайне тяжёлое. Медики приняли решение оказывать ей помощь прямо в салоне, так как не было возможности транспортировать пострадавшую. В 18:15 была диагностирована смерть горожанки.

В настоящее время устанавливается причина смерти женщины.