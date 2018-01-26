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Пенсионер из Прокопьевска стал жертвой сразу двух вредных привычек

26 января 2018 в 11:14

Днем 25 января на улице Штрековой загорелся частный жилой дом.

На месте работали восемь пожарных и три единицы техники, уже через 17 минут после поступления сигнала в дежурную часть разбушевавшееся пламя удалось потушить. Под обломками сгоревшего дома спасатели нашли тело 61-летнего мужчины.

Выяснилось, что хозяин дома злоупотреблял спиртным. По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения. 


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