Пенсионер из Прокопьевска стал жертвой сразу двух вредных привычек

Днем 25 января на улице Штрековой загорелся частный жилой дом.

На месте работали восемь пожарных и три единицы техники, уже через 17 минут после поступления сигнала в дежурную часть разбушевавшееся пламя удалось потушить. Под обломками сгоревшего дома спасатели нашли тело 61-летнего мужчины.

Выяснилось, что хозяин дома злоупотреблял спиртным. По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.