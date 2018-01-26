Неравнодушные кузбассовцы фенами отогрели замерзшую старушку

Не по погоде одетая жительница Берёзовского потеряла память и едва не замерзла.

Сотрудники местной парикмахерской заметили на улице престарелую женщину. Бабушка была одета в легкую ветровку при морозе в – 35 градусов и выглядела растерянной. Женщины завели пенсионерку в помещение, согрели руки и ноги феном и напоили чаем.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции установили место жительства старушки и помогли ей добраться до квартиры. Дома её ждал обеспокоенный пропажей супруги муж.

Во избежание трагедии в дальнейшем 80-летней горожанке порекомендовали обратиться в медучреждения по факту внезапной потери памяти.