Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Неравнодушные кузбассовцы фенами отогрели замер...

Неравнодушные кузбассовцы фенами отогрели замерзшую старушку

26 января 2018 в 12:50

Не по погоде одетая жительница Берёзовского потеряла память и едва не замерзла.

Сотрудники местной парикмахерской заметили на улице престарелую женщину. Бабушка была одета в легкую ветровку при морозе в – 35 градусов и выглядела растерянной. Женщины завели пенсионерку в помещение, согрели руки и ноги феном и напоили чаем.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции установили место жительства старушки и помогли ей добраться до квартиры. Дома её ждал обеспокоенный пропажей супруги муж.

Во избежание трагедии в дальнейшем 80-летней горожанке порекомендовали обратиться в медучреждения по факту внезапной потери памяти.


Читайте также

Content 1
Кузбассовец выжил после падения с 4-го этажа
Content 1
В Кедровке злоумышленник заморозил водовод: жители остались без воды
Content 1
В Кемерове в трамвае умерла пассажирка
Content 1
Пенсионер из Прокопьевска стал жертвой сразу двух вредных привычек

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?