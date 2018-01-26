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В Белове легковушка въехала в тепловоз

26 января 2018 в 15:39

ДТП произошло на одном из железнодорожных нерегулируемых переездов. Из-за сильного тумана ВАЗ-2109 врезался в тепловоз.

По предварительной информации ГИБДД, в условиях плохой видимости 54-летний водитель легковушки не заметил движущийся тепловоз. В результате столкновения пострадала 35-летняя пассажирка автомобиля, у нее диагностированы различные ушибы.

В отношении водителя составлен протокол по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее легкий вред здоровью потерпевшего».

 

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области


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