В Белове легковушка въехала в тепловоз

ДТП произошло на одном из железнодорожных нерегулируемых переездов. Из-за сильного тумана ВАЗ-2109 врезался в тепловоз.

По предварительной информации ГИБДД, в условиях плохой видимости 54-летний водитель легковушки не заметил движущийся тепловоз. В результате столкновения пострадала 35-летняя пассажирка автомобиля, у нее диагностированы различные ушибы.

В отношении водителя составлен протокол по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее легкий вред здоровью потерпевшего».

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области