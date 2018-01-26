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В Новокузнецке вахтовик перерезал горло соседу

26 января 2018 в 16:27

Инцидент произошел 23 января в квартире, где проживали восемь работавших вахтовым методом мужчин. После пьяной ссоры один из квартирантов перерезал горло другому.

По версии следствия, вахтовики распивали алкоголь. В ходе застолья между 41-летним Вячеславом и 29-летним Виктором произошла ссора. Коллеги развели разбушевавшихся мужчин по разным комнатам, однако через некоторое время старший подошел к молодому оппоненту и со словами «ну что, рыба моя» полоснул его по горлу канцелярским ножом.

Соседи оказали потерпевшему первую помощь, благодаря которой мужчине удалось выжить, и не дали злоумышленнику уйти, задержав его до приезда полиции. На период расследования уголовного дела он помещен под стражу.

Известно, что задержанный уже имел проблемы с законом и с 2016 года числится в федеральном розыске.

Фото: www.city-n.ru


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