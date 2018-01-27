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В Кузбассе на трассе в столкновении двух фур погиб водитель

27 января 2018 в 12:00

Вчера на автодороге в Беловском районе столкнулись два грузовых автомобиля. Фуры перегородили проезжую часть, из-за чего образовался внушительный дорожный затор. В страшной аварии погиб один из автомобилистов.

По предварительным данным, водитель за рулем Ivego Magirus остановился на дороге из-за ДТП. Второй автомобилист на Kenwort T 2000 превысил безопасную при данных погодных условиях скорость и врезался в остановившуюся фуру.

Водитель Kenwort получил смертельные травмы в аварии.

Фото: Вконтакте


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