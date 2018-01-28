90-летняя жительница Кузбасса скончалась на пожаре

Происшествие случилось вчера в частном секторе Рудничного района областной столицы. Днем, в 14:19, спасателям поступило сообщение о возгорании в одном из домов. На место отправились 19 сотрудников МЧС пятью единицами техники.

Спустя 18 минут огонь был полностью потушен. В обгоревшем доме был найден труп хозяйки, 90-летней местной жительницы.

Как было установлено предварительно, огонь вспыхнул из-за неисправности в проводке. Причины смерти женщины устанавливаются.