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90-летняя жительница Кузбасса скончалась на пожаре

28 января 2018 в 20:19

Происшествие случилось вчера в частном секторе Рудничного района областной столицы. Днем, в 14:19, спасателям поступило сообщение о возгорании в одном из домов. На место отправились 19 сотрудников МЧС пятью единицами техники.

Спустя 18 минут огонь был полностью потушен. В обгоревшем доме был найден труп хозяйки, 90-летней местной жительницы.

Как было установлено предварительно, огонь вспыхнул из-за неисправности в проводке. Причины смерти женщины устанавливаются.


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