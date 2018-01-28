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В Прокопьевске 15-летняя школьница попала под машину, водитель скрылся

28 января 2018 в 20:55

В Прокопьевске разыскивают автомобилиста, сбившего 15-летнюю девочку.

ДТП произошло вчера вечером. Автомобилист сбил подростка на ул.Салавата Юлаева. Девочка была травмирована, а водитель уехал с места аварии. Пострадавшая находится в реанимации. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают, на каком транспортном средстве и кем было совершено ДТП.

Сотрудники ГИБДД и родственники пострадавших просят откликнуться свидетелей ДТП и всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии.


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