В Прокопьевске 15-летняя школьница попала под машину, водитель скрылся

В Прокопьевске разыскивают автомобилиста, сбившего 15-летнюю девочку.

ДТП произошло вчера вечером. Автомобилист сбил подростка на ул.Салавата Юлаева. Девочка была травмирована, а водитель уехал с места аварии. Пострадавшая находится в реанимации. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают, на каком транспортном средстве и кем было совершено ДТП.

Сотрудники ГИБДД и родственники пострадавших просят откликнуться свидетелей ДТП и всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии.