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В Новокузнецке женщина унижала мужа, а потом убила

28 января 2018 в 22:04

В южной столице Кузбасса 49-летняя местная жительница вскоре предстанет перед судом. Она обвиняется в убийстве своего мужа.

Как установило следствие, муж обвиняемой жил в ее квартире, из-за этого она периодически называла его бомжом и использовала другие оскорбления. В один из вечеров супруги употребляли спиртное. Находясь в состоянии опьянения, женщина отобрала у мужа телефон, приревновав, так как ему кто-то позвонил.

На просьбу вернуть телефон, женщина несколько раз ударила мужа ножом, отчего тот скончался.

Обвиняемая вину не признала.


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