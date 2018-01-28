В Новокузнецке женщина унижала мужа, а потом убила

В южной столице Кузбасса 49-летняя местная жительница вскоре предстанет перед судом. Она обвиняется в убийстве своего мужа.

Как установило следствие, муж обвиняемой жил в ее квартире, из-за этого она периодически называла его бомжом и использовала другие оскорбления. В один из вечеров супруги употребляли спиртное. Находясь в состоянии опьянения, женщина отобрала у мужа телефон, приревновав, так как ему кто-то позвонил.

На просьбу вернуть телефон, женщина несколько раз ударила мужа ножом, отчего тот скончался.

Обвиняемая вину не признала.