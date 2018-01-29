Кемеровские таможенники задержали 7 200 поддельных кубиков Рубика

Партия поддельных головоломок поступила из Китая. В ходе декларирования получатель не смог предоставить таможенникам лицензионного договора или других документов на использование товарного знака компании Rubik's Brand Ltd.

Как рассказали в ведомстве, в ходе проведения таможенного досмотра должностные лица таможни отобрали образцы товара и направили их на экспертизу. Заключение специалиста подтвердило, что игрушки являются контрафактными: упаковка не соответствовала оригинальной по оформлению и содержащейся на ней информации, на товаре отсутствовал фирменный логотип. Также вызывали сомнения цвета и способы их нанесения.

В отношении организации было возбуждено административное дело, компании грозит штраф до 200 тысяч рублей и конфискация товара.

Фото: Кемеровская таможня