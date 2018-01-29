В Кемерове таксист избил пассажира за то, что тот хлопнул дверью

По словам водителя, молодые люди проигнорировали таблички с просьбой не хлопать дверями, а после замечания стали шутить и в конце поездки специально хлопнули дверью. В ответ таксист ударил одного из пассажиров кулаком в лоб.

Как выяснили полицейские, таксист за рулём нового Renault Fluence принял заказ на перевозку пассажиров от микрорайона Южный до улицы Сибиряков-Гвардейцев. В машину сели 19-летний парень и его подруга, однако водитель посчитал, что они слишком громко хлопнули дверью, поэтому мужчина сделал паре замечание. Когда поездка закончилась, ситуация повторилась. В итоге между перевозчиком и пассажирами завязалась ссора, и 33-летний работни службы заказа такси ударил парня в лоб.

Пострадавший обратился в полицию. Стражи порядка установили личность таксиста, суд приговорил его к штрафу в сумме 5 тысяч рублей.