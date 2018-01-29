Новокузнечанин убил возлюбленную, застав её без белья рядом с соседом

Мужчина взбесился, когда увидел свою сожительницу спящей на полу без трусов. Рядом лежал изрядно подвыпивший друг семьи.

Следствием установлено, что 43-летний обвиняемый вместе со своей сожительницей распивал алкоголь в гостях у семейной пары. Когда фигурант собрался домой, его возлюбленная с ним не пошла. Женщина пояснила, что ей очень плохо и она останется у знакомых.

Новокузнечанин ушел один, однако через некоторое врем решил вернуться за возлюбленной. Он застал женщину на полу на матрасе без нижнего белья. Рядом с ней спал хозяин дома, при этом его жены уже в квартире не оказалось.

Вместо того, чтобы объясниться, женщина ответила разъяренному сожителю нецензурной бранью. Тогда ревнивец схватил кухонный нож и несколько раз ударил в пострадавшую. После он взял раненую возлюбленную и понес ее домой, но на лестничной клетке споткнулся и скатился вниз. От полученных травм пострадавшая скончалась.