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Губернатор Кузбасса отстранил от должности главу Юргинского района

30 января 2018 в 09:49

Аман Тулеев отстранил от должности главу Юргинского района Александра Гордейчика.

Как сообщил телеканал «Вести-Кузбасс», причиной увольнения послужило неоперативное устранение последствий аварии на котельной.

Напомним, Александр Гордейчик занимал пост главы Юргинского района с 16 декабря 2011 года. 

Исполняющим обязанности главы района стал заместитель главы о социальным вопросам Дадаш Дадашов. 

Ранее произошла авария на котельной в Тисульском районе – в морозы без отопления остались жители поселка Белогорск. Сразу после громкого скандала глава Тисульского района Вера Хисамова сложила с себя полномочия по собственному желанию, в связи с переходом на другую должность.


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