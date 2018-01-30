Губернатор Кузбасса отстранил от должности главу Юргинского района

Аман Тулеев отстранил от должности главу Юргинского района Александра Гордейчика.

Как сообщил телеканал «Вести-Кузбасс», причиной увольнения послужило неоперативное устранение последствий аварии на котельной.

Напомним, Александр Гордейчик занимал пост главы Юргинского района с 16 декабря 2011 года.

Исполняющим обязанности главы района стал заместитель главы о социальным вопросам Дадаш Дадашов.

Ранее произошла авария на котельной в Тисульском районе – в морозы без отопления остались жители поселка Белогорск. Сразу после громкого скандала глава Тисульского района Вера Хисамова сложила с себя полномочия по собственному желанию, в связи с переходом на другую должность.