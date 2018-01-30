В Сухово Кемеровского района сгорел дом многодетной семьи

Пожар в частном жилом доме на улице Вишневой произошел днем 29 января.

По информации ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 15:22. На месте работали семь пожарных и две единицы техники, через 21 минуту пламя удалось ликвидировать.

В результате пожара пострадал жилой дом и надворная постройка: обгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены на общей площади 66 квадратных метров. Предварительной причиной случившегося названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Известно, что в сгоревшем доме проживала семья с тремя детьми.