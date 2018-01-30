17-летний кузбассовец обморозил уши из-за ссоры с любимой

В поселке Бачатском местная жительница обнаружила лежащего в сугробе возле подъезда подростка. Молодому человеку потребовалась помощь медиков.

Выяснилось, что накануне пострадавший поругался со своей девушкой. Свое горе он решил «залить» спиртным, однако не рассчитал сил. В результате он не смог добраться до дома и уснул в снегу. Медики диагностировали у парня обморожения ушных раковин, а также кистей рук и стоп I и II степеней.

Стоит отметить, что родители подростка не придали значения тому, что их сын не пришел домой ночевать, а в 2 часа ночи его телефон стал недоступен. За ненадлежащее воспитание подростка отцу и матери грозит штраф в размере 500 рублей. Самого горе-влюбленного могут оштрафовать за употребление спиртного в неположенном месте.