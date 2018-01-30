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Наркодилер из Прокопьевска убил своего «клиента»

30 января 2018 в 16:30

Примечательно, что осужденный и его жертва не были знакомы лично и общались только по телефону. Конфликт произошел как раз из-за нежелания дилера познакомиться с покупателем.

По информации СУ СК РФ по Кемеровской области, в очередной раз при заказе наркотиков 25-летний наркоман оскорбил 29-летнего «продавца», когда тот отказался встретиться и познакомиться. Это разозлило дилера: он подкараулил обидчика, когда тот забирал наркотики из условленного места, и избил.

Когда парень потерял сознание, обвиняемый поместил его в багажник автомобиля и вывез в район технологической дороги. Там мужчина вновь избил потерпевшего. На этот раз травмы оказались смертельными. Тело жертвы фигурант забросал ветками и скрылся с места преступления. На следующий день он вернулся, чтобы избавится от трупа: обложил тело автомобильными покрышками, облил горючей жидкостью и поджег.

Обгоревшее тело кузбассовца обнаружили прохожие. В кратчайшие сроки правоохранители установили его личность, а спустя несколько месяцев задержали подозреваемого. За убийство и незаконное хранение наркотических средств в крупном размере он приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.


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