В Новокузнецке отремонтируют «Кузнецкую крепость»

Реставрация исторического памятника начнется 31 января.

Ремонтные работы приурочены к юбилею южной столицы Кузбасса. Напомним, в 2018 году Новокузнецк отметит своё 400-летние. На празднование юбилей направлено 4 млрд рублей, в смету расходов включена реконструкция главной достопримечательности города.

Приводить музей-заповедник в порядок будут сотрудники пермской компании. Планируется закончить работы в июне 2018 года. До этого времени будут закрыты для посещения Кузнецкий полубастион, зона отдыха с парковыми диванами и памятник П.Н. Путилову.