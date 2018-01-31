Ночью в Кемерове горело общежитие

Возгорание произошло в ночь на 31 января в девятиэтажном доме №18А на Ленинградском проспекте. На месте работали шесть пожарных расчетов и одна машина скорой помощи.
На момент прибытия первого подразделения пожарных двухкомнатная квартира на первом этаже горела открытым пламенем. Как сообщили в ГУ МЧС Кузбасса, владельцев квартиры в этот момент дома не было.
35 жителей дома успели эвакуироваться самостоятельно. Еще двенадцати, включая пятерых детей, помогли выбраться пожарные.
Информации о пострадавших нет. В квартире обгорела мебель и вещи на площади 12 квадратных метров. По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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