Ночью в Кемерове горело общежитие

Возгорание произошло в ночь на 31 января в девятиэтажном доме №18А на Ленинградском проспекте. На месте работали шесть пожарных расчетов и одна машина скорой помощи.

На момент прибытия первого подразделения пожарных двухкомнатная квартира на первом этаже горела открытым пламенем. Как сообщили в ГУ МЧС Кузбасса, владельцев квартиры в этот момент дома не было.

35 жителей дома успели эвакуироваться самостоятельно. Еще двенадцати, включая пятерых детей, помогли выбраться пожарные.

Информации о пострадавших нет. В квартире обгорела мебель и вещи на площади 12 квадратных метров. По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.