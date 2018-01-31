Суд обязал Юрия Мовшина выплатить потерпевшим 8 млн рублей

Абаканский городской суд частично удовлетворил гражданские иски семей погибших девушек о компенсации морального вреда.

Напомним, 19 января Абаканский городской суд вынес приговор экс-главе Кузбасского ГИБДД, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек. Судья приговорила Юрия Мовшина к четырем с половиной годам колонии общего режима, а также запретила обвиняемому управлять автомобилем на протяжении трех лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

На сайте суда появилась информация о взыскании с бывшего главы ГИБДД Кемеровской области 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда: в пользу каждого их 10 потерпевших по 700 тыс. рублей, двум потерпевшим по 500 тыс. рублей.