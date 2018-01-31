Ещё один посёлок Кузбасса остался без воды

На этот раз пострадали жители поселка Баевка Новокузнецкого района.

Причиной послужила авария на водонапорной башне. В настоящее время в посёлок организован подвоз воды. Станцию обслуживает муниципальное предприятие «Коммунальные тепловые сети».

Местные жители опасаются, что воды у них не будет до весны, так как к ремонту перемёрзшей башни пока еще приступили.

Сроки, когда будет восстановлено водоснабжение, пока не называются.

Фото: «Вести-Кузбасс»