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Ещё один посёлок Кузбасса остался без воды

31 января 2018 в 11:39

На этот раз пострадали жители поселка Баевка Новокузнецкого района.

Причиной послужила авария на водонапорной башне. В настоящее время в посёлок организован подвоз воды. Станцию обслуживает муниципальное предприятие «Коммунальные тепловые сети». 

Местные жители опасаются, что воды у них не будет до весны, так как к ремонту перемёрзшей башни пока еще приступили.

Сроки, когда будет восстановлено водоснабжение, пока не называются.

 

 

Фото: «Вести-Кузбасс»


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