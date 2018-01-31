Ранее судимый таксист ограбил пассажира в Кемерове

Жертвой нечистого на руку водителя стал 40-летний горожанин.

Мужчина сел в припаркованное у ночного клуба такси и попросил водителя остановиться у ближайшего банкомата, чтобы снять наличные деньги для оплаты проезда. После того, как пассажир снял деньги, водитель остановил машину в ближайшем дворе и, угрожая расправой, отобрал у потерпевшего кошелек, банковскую карту и мобильный телефон. В общей сложности добычей таксиста-налетчика стали 20 тысяч рублей.

Кемеровчанин запомнил и смог назвать приметы молодого человека полицейским. Вскоре грабитель был установлен и задержан, выяснилось, что фигурант ранее был судим. На это раз ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.