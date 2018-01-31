Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Ранее судимый таксист ограбил пассажира в Кемерове

Ранее судимый таксист ограбил пассажира в Кемерове

31 января 2018 в 15:35

Жертвой нечистого на руку водителя стал 40-летний горожанин.

Мужчина сел в припаркованное у ночного клуба такси и попросил водителя остановиться у ближайшего банкомата, чтобы снять наличные деньги для оплаты проезда. После того, как пассажир снял деньги, водитель остановил машину в ближайшем дворе и, угрожая расправой, отобрал у потерпевшего кошелек, банковскую карту и мобильный телефон. В общей сложности добычей таксиста-налетчика стали 20 тысяч рублей.

Кемеровчанин запомнил и смог назвать приметы молодого человека полицейским. Вскоре грабитель был установлен и задержан, выяснилось, что фигурант ранее был судим. На это раз ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.


Читайте также

Content 1
В Новокузнецке отремонтируют «Кузнецкую крепость»
Content 1
Ночью в Кемерове горело общежитие
Content 1
Суд обязал Юрия Мовшина выплатить потерпевшим 8 млн рублей
Content
Ещё один посёлок Кузбасса остался без воды

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?