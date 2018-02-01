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В Новокузнецке обнаружено тело без головы и с вырванным сердцем

01 февраля 2018 в 09:41

Труп соседки помог обнаружить вернувшийся с реабилитации житель коммуналки в Новобайдаевском районе.

Мужчина обратился в полицию, когда не смог попасть в квартиру из-за собаки.  Правоохранители проникли внутрь помещения и обнаружили там обглоданное тело женщины без головы и с вырванным сердцем. В запертой квартире вместе с умершей находилась овчарка. После смерти хозяйки собака умирала от голода и в итоге стала есть тело женщины.

Установлено, что новокузнечанка умерла от инфаркта. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.


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