В Новокузнецке обнаружено тело без головы и с вырванным сердцем

Труп соседки помог обнаружить вернувшийся с реабилитации житель коммуналки в Новобайдаевском районе.

Мужчина обратился в полицию, когда не смог попасть в квартиру из-за собаки. Правоохранители проникли внутрь помещения и обнаружили там обглоданное тело женщины без головы и с вырванным сердцем. В запертой квартире вместе с умершей находилась овчарка. После смерти хозяйки собака умирала от голода и в итоге стала есть тело женщины.

Установлено, что новокузнечанка умерла от инфаркта. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.