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Тайгинец, находящийся в розыске, «спалился» из-за неаккуратности

01 февраля 2018 в 12:28

Горожанин отдыхал в одном из баров Тайги и подвыпив привлек к себе излишнее внимание.

Он перебрал с алкоголем и случайно толкнул посетительницу заведения. От неожиданности женщина уронила мобильный телефон. Устройство разбилось, и его владелица потребовала вызвать полицейских.

Прибывшие на место полицейские установили, что тайгинец находится в федеральном розыске. Задержанный был доставлен в отдел полиции, теперь неаккуратному преступнику грозит уголовное наказание.


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