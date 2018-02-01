Тайгинец, находящийся в розыске, «спалился» из-за неаккуратности

Горожанин отдыхал в одном из баров Тайги и подвыпив привлек к себе излишнее внимание.

Он перебрал с алкоголем и случайно толкнул посетительницу заведения. От неожиданности женщина уронила мобильный телефон. Устройство разбилось, и его владелица потребовала вызвать полицейских.

Прибывшие на место полицейские установили, что тайгинец находится в федеральном розыске. Задержанный был доставлен в отдел полиции, теперь неаккуратному преступнику грозит уголовное наказание.