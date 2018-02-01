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Приятели устроили поножовщину из-за разных музыкальных предпочтений

01 февраля 2018 в 13:24

В одну из больниц Берёзовского поступил пациент с колото-резаной раной груди. Медики сообщили о пациенте полицейским.

Выяснилось, что ранение 64-летнему мужчине нанес его приятель. Они вместе смотрели по телевизору музыкальный концерт. Другу не понравился репертуар, в результате между ними произошла ссора. В какой-то момент один из меломанов схватил со стола нож и ударил им пенсионера.

У пострадавшего диагностирована проникающая колото-резаная проникающая рана грудной клетки и иные травмы. Подозреваемый задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.


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