В Кемерове подросток порезал ножом школьницу

Инцидент произошёл 1 февраля в школе №48 на проспекте Московском.

По информации местных СМИ, учащийся девятого класса ранил ножом семиклассницу. Предварительно установлено, что 15-летний подросток сделал это непреднамеренно. Он хотел ткнуть ножом в рюкзак на спине девочки, однако в этот момент она изменила положение тела, и лезвие вошло в ее тело.

Пострадавшая находится в больнице. Медики устанавливают степень тяжести полученной травмы. По их словам, о состоянии пострадавшей можно будет судить позже.

В настоящее время следственный комитет проверяет обстоятельства случившегося. На месте работает следственная группа.