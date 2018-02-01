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В Кемерове подросток порезал ножом школьницу

01 февраля 2018 в 14:21

Инцидент произошёл 1 февраля в школе №48 на проспекте Московском.

По информации местных СМИ, учащийся девятого класса ранил ножом семиклассницу. Предварительно установлено, что 15-летний подросток сделал это непреднамеренно. Он хотел ткнуть ножом в рюкзак на спине девочки, однако в этот момент она изменила положение тела, и лезвие вошло в ее тело. 

Пострадавшая находится в больнице. Медики устанавливают степень тяжести полученной травмы. По их словам, о состоянии пострадавшей можно будет судить позже.

В настоящее время следственный комитет проверяет обстоятельства случившегося. На месте работает следственная группа.


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