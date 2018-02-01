В Кузбассе задержаны 10 религиозных экстремистов

В Кемеровской области расследуется уголовное дело в отношении 10 членов запрещённой в России религиозной организации.

По информации следственного комитете Кузбасса, подозреваемые распространяли запрещённую литературу. В книгах содержались высказывания, унижающие человеческое достоинство и провозглашающие превосходство одной религии над другой.

Как сообщает телеканал «Вести-Кузбасс», в местах собраний приверженцев данной организации были проведены 15 обысков. В результате изъяты цифровые носители, мобильные телефоны, планшетные компьютеры, на которых содержится экстремистская информация. Также была изъята служебная документация, подтверждающая деятельность организации и членство участников.

Кадр: «Вести-Кузбасс»