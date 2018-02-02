Ночью в Новокузнецке горела пятиэтажка

Пожар произошел в 1:36 2 февраля в многоквартирном жилом доме по улице Клименко.

Как сообщили в ГУ МЧС Кузбасса, на месте работали 11 человек и 4 единицы техники. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на первом этаже 5-этажного дома шел дым. Специалисты ликвидировали пожар через 12 минут после поступления сигнала на пульт диспетчера.

Известно, что в помещении обгорела бытовая техника и мебель. Информации о пострадавших нет. Предварительной причиной пожара специалисты назвали нарушение правил эксплуатации бытовых приборов.