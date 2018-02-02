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Житель Киселёвска жестоко убил гостя за разбитую тарелку

02 февраля 2018 в 11:09

Хозяину дома не понравилось, что подвыпивший гость был неаккуратен, и он истыкал его гвоздем, шилом и ножницами.

По версии следствия, конфликт произошел на алкогольной почве. 56-летний хозяин дома увидел на полу тарелку и попросил собутыльника "не свинячить". Между приятелями произошла потасовка. Хозяин жилища повалил гостя на пол и в ярости начал тыкать его всеми попавшимися под руку острыми предметами.

От полученных травм пострадавший скончался. На его теле эксперты обнаружили 93 колотые раны.

Виновный был задержан по горячим следам. Ближайшие 9 лет он проведет в колонии строгого режима.


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