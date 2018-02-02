Туман в Кемерове оказался опасным для здоровья

1 февраля разные районы столицы Кузбасса накрыл сильный смог, затруднивший видимость. Кузбассовцам посоветовали меньше бывать на открытом воздухе и обращать внимание на самочувствие.

Управление Роспотребнадзора усилило контроль за качеством атмосферного воздуха в жилой застройке города Кемерово и на границе санитарно-защитной зоны Заводского промышленного узла. По данным ведомства от 1 февраля 2018 года, в атмосфере установлено превышение вредных примесей.

Так, лабораторный контроль выявил превышение предельно допустимых концентраций сажи, оксида углерода, аммиака, взвешенных веществ, бенз(а)пирена на территории жилой застройки в Центральном, Заводском и Ленинском районах Кемерова, деревне Красной и Кедровке.

Информация о загрязнении атмосферного воздуха направлена в администрацию города Кемерово и Управление Росприроднадзора по Кемеровской области для обнаружения источника загрязнения атмосферного воздуха и принятия мер.