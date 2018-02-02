В центре Кемерова временно ограничат движение и запретят парковку

Ограничения будут действовать в первой половине дня 3 февраля. Временный запрет на парковку и ограничение движение связано с проведением в этот день патриотического массового мероприятия "Россия – Родина побед".

Так, 3 февраля с 9:00 до 14:00 будет ограничено движение автотранспорта:

по проспекту Советскому, от улицы Красной до улицы 50 лет Октября,

по улице Орджоникидзе от улицы Арочной до проспекта Советского.

Также с 7:00 до 14:00 будет запрещена стоянка на:

улице Коломейцева;

площади Советов;

улице Красной, от проспекта Советского до улицы Арочной;

улице Орджоникидзе (от улицы Арочной до проспекта Советского);

по проспекту Советскому, напротив зданий №64 и 64А.

Припаркованные на этих участках автомобили будут перемещены эвакуатором на парковку площади Пушкина.