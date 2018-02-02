В центре Кемерова временно ограничат движение и запретят парковку

Ограничения будут действовать в первой половине дня 3 февраля. Временный запрет на парковку и ограничение движение связано с проведением в этот день патриотического массового мероприятия "Россия – Родина побед".
Так, 3 февраля с 9:00 до 14:00 будет ограничено движение автотранспорта:
по проспекту Советскому, от улицы Красной до улицы 50 лет Октября,
по улице Орджоникидзе от улицы Арочной до проспекта Советского.
Также с 7:00 до 14:00 будет запрещена стоянка на:
улице Коломейцева;
площади Советов;
улице Красной, от проспекта Советского до улицы Арочной;
улице Орджоникидзе (от улицы Арочной до проспекта Советского);
по проспекту Советскому, напротив зданий №64 и 64А.
Припаркованные на этих участках автомобили будут перемещены эвакуатором на парковку площади Пушкина.
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