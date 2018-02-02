Предприимчивый кемеровчанин украл у дворника лопату и продал её другому дворнику

Мужчина вскрыл подсобное помещение, где хранился инвентарь, похитил инструмент, а впоследствии сбыл краденое дворнику из другой управляющей компании.

В полицию обратился директор пострадавшей управляющей компании. Он рассказал, что неизвестный взломал замок подсобки и выкрал оттуда лопаты, снегоуборочную машину и триммер. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность вора, им оказался ранее судимый 31-летний кемеровчанин. Задержанный признался, что продал инвентарь другому дворнику из другой управляющей компании. Также в ходе расследования выяснилось, что за несколько дней до этого он снял ручки с дверей в многоквартирном доме. Их он сдал на металлолом.

В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела, ему грозит до пяти лет лишения свободы.