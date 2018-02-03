В Кемерове столкнулись маршрутка и иномарка: есть пострадавшие

ДТП произошло вечером 2 февраля на пересечении улиц 50 лет Октября и Красноармейской.

По словам пассажиров маршрутки, виновницей столкновения стала автоледи за рулем Porsche Cayenne, двигавшаяся на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

Известно, что в маршрутном автобусе находились пассажиры, от резкого торможения и удара некоторые упали с сидений и получили ушибы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии и информация о пострадавших.

Фото: «Инцидент-Кемерово»