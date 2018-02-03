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В Новокузнецке отец ребёнка устроил дебош в детском саду

03 февраля 2018 в 11:38

Разбушевавшегося родителя пришлось успокаивать бойцам Росгвардии.

В одном из детских садов Новокузнецка нетрезвый 47-летний отец стал агрессивно себя вести, узнав, что воспитатели не отдадут ему ребенка по причине алкогольного опьянения. В ходе словесного конфликта мужчина стал высказывать угрозы в адрес работников учреждения. Вахтер нажала тревожную кнопку.

Прибывшим на место бойцам Росгвардии дебошир признался, что шел забрать из детсада ребенка, однако по пути выпил с приятелем. Свое поведение он объяснил тем, что во что бы то ни стало хотел забрать малыша, чтобы не расстраивать жену.

Разбушевавшийся родитель был передан сотрудникам полиции.


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