В Новокузнецке отец ребёнка устроил дебош в детском саду

Разбушевавшегося родителя пришлось успокаивать бойцам Росгвардии.
В одном из детских садов Новокузнецка нетрезвый 47-летний отец стал агрессивно себя вести, узнав, что воспитатели не отдадут ему ребенка по причине алкогольного опьянения. В ходе словесного конфликта мужчина стал высказывать угрозы в адрес работников учреждения. Вахтер нажала тревожную кнопку.
Прибывшим на место бойцам Росгвардии дебошир признался, что шел забрать из детсада ребенка, однако по пути выпил с приятелем. Свое поведение он объяснил тем, что во что бы то ни стало хотел забрать малыша, чтобы не расстраивать жену.
Разбушевавшийся родитель был передан сотрудникам полиции.
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