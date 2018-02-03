Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Кузбассовец избил тёщу, устав от её упреков

Кузбассовец избил тёщу, устав от её упреков

03 февраля 2018 в 15:11

Семейная ссора, чуть не закончившаяся смертью пожилой женщины, произошла в общежитии на улице Школьной в Анжеро-Судженске.

Зять вернулся домой после застолья с друзьями и с порога стал скандалить с тещей. В ходе ссоры он ударил родственницу кулаком по лицу, из-за чего та упала на пол. Однако на этом пьяный зять не успокоился, он продолжил избивать лежащую на полу тещу и остановился только после вмешательства бойцов Росгвардии - вахтер общежития услышала крики и вызвала полицию.

31-летний задержанный пояснил, что устал постоянных упреков 60-летней матери жены и решил таким образом ее проучить. 


Читайте также

Content 1
В центре Кемерова временно ограничат движение и запретят парковку
Content 1
Предприимчивый кемеровчанин украл у дворника лопату и продал её другому дворнику
Content 1
В Кемерове столкнулись маршрутка и иномарка: есть пострадавшие
Content 1
В Новокузнецке отец ребёнка устроил дебош в детском саду

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?