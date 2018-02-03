Кузбассовец избил тёщу, устав от её упреков

Семейная ссора, чуть не закончившаяся смертью пожилой женщины, произошла в общежитии на улице Школьной в Анжеро-Судженске.

Зять вернулся домой после застолья с друзьями и с порога стал скандалить с тещей. В ходе ссоры он ударил родственницу кулаком по лицу, из-за чего та упала на пол. Однако на этом пьяный зять не успокоился, он продолжил избивать лежащую на полу тещу и остановился только после вмешательства бойцов Росгвардии - вахтер общежития услышала крики и вызвала полицию.

31-летний задержанный пояснил, что устал постоянных упреков 60-летней матери жены и решил таким образом ее проучить.