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Молодой мужчина погиб при загадочных обстоятельствах в Шерегеше

04 февраля 2018 в 14:31

Инцидент произошел около 22:00 3 февраля на горе Зеленой. 26-летий мужчина погиб под фрезой в кузове ратрака.

Известно, что при подъеме на гору пострадавший находился в кузове ратрака, который выехал на склон готовить трассу. При невыясненных обстоятельствах мужчина выпал из кузова и попал под заднюю фрезу ратрака. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, в том числе выясняют, что погибший делал в кузове спецмашины.


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