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Из-за угрозы взрыва в Кемерове эвакуировали ТЦ «Облака»

04 февраля 2018 в 19:32

Посетители крупного торгового центра областной столицы поделились информацией о случившемся в социальных сетях.

По словам очевидцев, около 16:00 4 февраля посетителей кемеровского ТЦ "Облака" эвакуировали из-за угрозы взрыва. Причиной беспокойства стал бесхозный пакет на втором этаже.

Прибывшие на место полицейские вывели посетителей на улицу. На месте работали кинологи с собаками. По предварительной информации, тревога оказалась напрасной - кто-то из покупателей забыл свой пакет.

В настоящее время работа торгового центра восстановлена.


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