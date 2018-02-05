Бывший глава кузбасской ГИБДД обжаловал приговор

Напомним, обвинительный приговор в отношении Юрия Мовшина был вынесен судьей Абаканского городского суда 19 января.

Экс-глава ГИБДД Кузбасса был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек, и приговорён его к 4,5 годам колонии общего режима. Суд обязал осужденного выплатить потерпевшим 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, ему запретили управлять транспортным средством в течение 3 лет, а также

Как сообщили местные СМИ, 2 февраля Юрий Мовшин подал апелляционную жалобу.

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», в ходе разбирательства по делу Мовшин не признал свою вину.