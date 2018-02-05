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В Кемерове продлён режим №1: в городе большое количество смога

05 февраля 2018 в 11:30

1 февраля в областной столице был введен режим №1 неблагоприятных метеоусловий. Причиной стало большое количество смога в городе – в воздухе обнаружено высокое содержание вредных веществ.

На понедельник, 5 февраля, повышенное число вредных выбросов в воздухе сохраняется. Синоптики сообщили, что ситуация связана с отсутствием ветра. Так как монгольский антициклон, являющийся причиной низких температур и отсутствия ветра в городе, сохраняется, синоптики решили продлить ограничения для предприятий по выбросу вредных отходов.

Как сообщили в гидрометцентре, режим продлен до 18:00 5 февраля. Скорее всего, ограничения не будут сняты и вечером, так как погодные условия сохранятся на том же уровне.


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