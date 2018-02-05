Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Беловчанин пообещал убить жену за невкусный ужин

Беловчанин пообещал убить жену за невкусный ужин

05 февраля 2018 в 13:03

За угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью гурману грозит два года тюрьмы.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, причиной семейно-бытового конфликта стал обычный ужин. Жителю Белова показалось невкусным приготовленная сожительницей еда. Будучи пьяным, он сначала обругал 45-летнюю сожительницу нецензурной бранью, а затем схватил сковороду с горячим блюдом и стал ей размахивать, угрожая убийством.

Выяснилось, что подобные конфликты возникали в семье регулярно. По словам задержанного, на этот раз он решил проучить возлюбленную и призвать ответственно относиться к приготовлению пищи.


Читайте также

Content 153710
Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на кузбасской трассе
Content 3gnuheeiiuy
Из-за угрозы взрыва в Кемерове эвакуировали ТЦ «Облака»
Content 1
Бывший глава кузбасской ГИБДД обжаловал приговор
Content 2
В Кемерове продлён режим №1: в городе большое количество смога

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?