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Кузбассовец зарубил знакомого за оскорбление в адрес бывшей жены

05 февраля 2018 в 14:53

Житель Ижморского района решил вступиться за честь экс-супруги и убил оскорбившего её мужчину.

По версии следствия, 49-летний кузбассовец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался со знакомым из-за того, что потерпевший грубо высказался о его бывшей жене. Разозлившись, он взял кувалду и ударил ею в область головы обидчика, а затем нанес топором множественные удары по голове потерпевшего.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Злоумышленник сам явился в полицию и написал явку с повинной. 


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