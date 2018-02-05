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Жители Новокузнецкого района бастуют против строительства технической дороги

05 февраля 2018 в 16:35

В минувшие выходные жители Новокузнецкого района перекрыли технологическую дорогу, ведущую к разрезу "Березовский". Так бастующие выразили свое недовольство строительством незаконной дороги.

На забастовку вышли около 150 местных жителей. Активистов возмутило то, что владельцы разреза начали строить технологическую дорогу несмотря на то, что разрешающие это документы еще не готовы. Известно, что из-за новой дороги будет закрыта старая, которая соединяет Новокузнецк и окрестные села. Более того, разрез "Березовский" запустил вторую очередь. По данным местных СМИ, она нарушает санитарные границы – в результате котлован находится всего лишь в нескольких метрах от жилых домов.

Бастующие разошлись только когда местные власти пообещали урегулировать вопрос.


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