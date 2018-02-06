Японские журналисты приехали в Кузбасс в поисках йети

Журналисты японского телеканала TBS посвятят новую серию национального проекта «Специальная среда» снежному человеку.

Как сообщают «Вести-Кузбасс», в Таштагольский район прибыли журналисты японского телеканала. Японцы снимут новую серию проекта «Специальная среда», посвященного загадочным местам. На этот раз выпуск будет посвящен шорской тайге.

- Мы приехали сюда, чтобы разыскать йети, снежного человека, - рассказал ведущий программы TBS Цукада.

Журналисты пообщаются с очевидцами и отправятся в те места, где люди встречались со снежным человеком.

Фото: «Вести-Кузбасс»