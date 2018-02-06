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Японские журналисты приехали в Кузбасс в поисках йети

06 февраля 2018 в 09:20

Журналисты японского телеканала TBS посвятят новую серию национального проекта «Специальная среда» снежному человеку.

Как сообщают «Вести-Кузбасс», в Таштагольский район прибыли журналисты японского телеканала. Японцы снимут новую серию проекта «Специальная среда», посвященного загадочным местам. На этот раз выпуск будет посвящен шорской тайге.

- Мы приехали сюда, чтобы разыскать йети, снежного человека, - рассказал ведущий программы TBS Цукада.

Журналисты пообщаются с очевидцами и отправятся в те места, где люди встречались со снежным человеком.

Фото: «Вести-Кузбасс»


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Комментарии

  • # Маргарита06 февраля 2018, 11:53
    Могу подсказать, где, в каких таёжных закоулках искать Йети, да пусть поторапливаются : а то их желтокожие друзья - китайцы вырубят быстренько все леса в Ижморском и Яйском, а , так же в Мариинских районах, да и заберут Йети к себе, так японцы и не увидят Йети! Ей-богу! Пусть поторопятся! Столько букв напечатала....Спорим , коммент мой быстренько удалят?
  • # Маргарита06 февраля 2018, 11:54
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