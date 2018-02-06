В Юрге приставы арестовали стоматологическое кресло

Руководство одной из стоматологических клиник города на протяжении длительного времени не платило налоги и задолжало более 350 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено исполнительное производство, однако это собственников стоматологии не вразумило. Сотрудникам УФССП по Кемеровской области пришлось наложить арест на имущество медицинского учреждения, в том числе стоматологическое кресло стоимостью 29 тысяч рублей.

После этого должник решил оперативно выплатить всю сумму и избежать дополнительных расходов.