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Фура и внедорожник столкнулись на въезде в Кедровку в Кемерове

06 февраля 2018 в 13:26

Серьёзное ДТП произошло на повороте в жилой район Кедровка днём 6 февраля. Здесь столкнулись грузовой автомобиля Isuzu и внедорожник.

Фотографиями с места происшествия поделились в соцсетях очевидцы аварии. По их словам очевидцев, участники дорожно-транспортного происшествия живы. В настоящее время уточняется, есть ли у них травмы. Транспортные средства получили серьёзные повреждения. У фуры пострадала передняя часть, а внедорожник вылетел на обочину.

Обстоятельства случившегося выясняются.

 

 

Фото: «Инцидент Кемерово» - «ВКонтакте»


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