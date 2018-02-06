Фура и внедорожник столкнулись на въезде в Кедровку в Кемерове

Серьёзное ДТП произошло на повороте в жилой район Кедровка днём 6 февраля. Здесь столкнулись грузовой автомобиля Isuzu и внедорожник.

Фотографиями с места происшествия поделились в соцсетях очевидцы аварии. По их словам очевидцев, участники дорожно-транспортного происшествия живы. В настоящее время уточняется, есть ли у них травмы. Транспортные средства получили серьёзные повреждения. У фуры пострадала передняя часть, а внедорожник вылетел на обочину.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: «Инцидент Кемерово» - «ВКонтакте»