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В Кемерове на переходе ВАЗ сбил 54-летнего мужчину

06 февраля 2018 в 14:15

Пострадавший получил тяжелые травмы. По словам водителя, пешеход выбежал из-за автомобиля, движущегося по встречной полосе.

Как сообщили в ОГИББД, в темное время суток водитель ВАЗа сбил 54-летнего кемеровчанина на пешеходном переходе на улице Нахимова. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 24-летний водитель не успел вовремя затормозит – он нажал на тормоз и вывернул руль вправо, однако все равно задел пешехода передней частью машины.

Пострадавший доставлен в больницу, у него диагностированы многочисленные переломы. По данному факту проводится расследование.


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