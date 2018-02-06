В Кемерове на переходе ВАЗ сбил 54-летнего мужчину

Пострадавший получил тяжелые травмы. По словам водителя, пешеход выбежал из-за автомобиля, движущегося по встречной полосе.

Как сообщили в ОГИББД, в темное время суток водитель ВАЗа сбил 54-летнего кемеровчанина на пешеходном переходе на улице Нахимова. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 24-летний водитель не успел вовремя затормозит – он нажал на тормоз и вывернул руль вправо, однако все равно задел пешехода передней частью машины.

Пострадавший доставлен в больницу, у него диагностированы многочисленные переломы. По данному факту проводится расследование.