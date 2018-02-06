В Киселёвске наркоман напал на соседку-старушку с отвёрткой

84-летняя женщина отказалась занять деньги знакомому и в результате стала жертвой жертвой разбойного нападения.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, 32-летний сосед пришел к пенсионерке и попросил дать в долг денег. Когда женщина отказала, злоумышленник достал из кармана отвертку и потребовал отдать все наличные. Сумма причиненного ущерба составила 1 600 рублей.

Завладев деньгами, мужчина скрылся с места преступления, однако был задержан стражами правопорядка. Выяснилось, что налетчик ранее был неоднократно судим. Он сознался в грабеже и рассказал, что успел потратить деньги на наркотики.

В отношении киселевчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).