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В Киселёвске наркоман напал на соседку-старушку с отвёрткой

06 февраля 2018 в 15:35

84-летняя женщина отказалась занять деньги знакомому и в результате стала жертвой жертвой разбойного нападения.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, 32-летний сосед пришел к пенсионерке и попросил дать в долг денег. Когда женщина отказала, злоумышленник достал из кармана отвертку и потребовал отдать все наличные. Сумма причиненного ущерба составила 1 600 рублей.

Завладев деньгами, мужчина скрылся с места преступления, однако был задержан стражами правопорядка. Выяснилось, что налетчик ранее был неоднократно судим. Он сознался в грабеже и рассказал, что успел потратить деньги на наркотики.

В отношении киселевчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).


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